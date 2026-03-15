قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم بمسيّرة يستهدف قاعدة علي السالم في الكويت وتدمير طائرة تابعة للقوة الايطالية

هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة علي السالم في الكويت وتدمير طائرة تابعة للقوة الايطالية
هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف قاعدة علي السالم في الكويت وتدمير طائرة تابعة للقوة الايطالية

تعرضت قاعدة علي السالم الجوية في دولة الكويت لهجوم بطائرة مسيّرة، في حادثة أمنية لافتة تأتي وسط تصاعد التوترات في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم أسفر عن تدمير طائرة تابعة للقوة الإيطالية الموجودة ضمن القوات المتحالفة في القاعدة، فيما لم تتضح بعد بشكل كامل تفاصيل الخسائر أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية.

وتُعد قاعدة علي السالم واحدة من أبرز القواعد الجوية في الكويت، حيث تستضيف قوات من عدة دول حليفة، وتُستخدم في عمليات الدعم اللوجستي والعسكري في المنطقة. ويثير استهداف القاعدة تساؤلات حول طبيعة الهجوم وما إذا كان مرتبطًا بالتوترات الإقليمية المتصاعدة، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري بين أطراف عدة في الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الطائرة المسيّرة تمكنت من الوصول إلى محيط القاعدة قبل أن تستهدف طائرة عسكرية تابعة للقوة الإيطالية، ما أدى إلى تدميرها. ولم ترد حتى الآن بيانات رسمية مفصلة من السلطات الكويتية أو من الجانب الإيطالي حول حجم الأضرار أو ما إذا كانت هناك إصابات بشرية جراء الهجوم.
 

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الأمني والعسكري، مع تزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مواقع عسكرية وقواعد تضم قوات أجنبية. ويخشى مراقبون من أن يؤدي تكرار مثل هذه الحوادث إلى توسيع نطاق التصعيد أو جر أطراف جديدة إلى دائرة الصراع.
 

من جانبها، تعمل الجهات الأمنية والعسكرية على التحقيق في ملابسات الهجوم وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة والمسار الذي سلكته قبل تنفيذ العملية. ويجري تقييم الأضرار التي لحقت بالمعدات العسكرية داخل القاعدة، إضافة إلى مراجعة الإجراءات الدفاعية المتبعة للتصدي لمثل هذه الهجمات.

ويرى محللون أن استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أجنبية قد يحمل رسائل سياسية وعسكرية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، خصوصًا مع اعتماد العديد من الأطراف على الطائرات المسيّرة كسلاح فعال منخفض التكلفة وقادر على تجاوز بعض أنظمة الدفاع التقليدية.

وفي انتظار صدور بيانات رسمية تفصيلية، يبقى الهجوم مؤشرًا جديدًا على حساسية الوضع الأمني في المنطقة، واحتمال استمرار استهداف المنشآت العسكرية في إطار الصراع والتوترات المتصاعدة.

ايطاليا عاجل عواجل الكويت طائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

