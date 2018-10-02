رئيس مدينة سفاجا يفتتح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي

افتتح اللواء محمد شعير، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، يرافقه هشام منير عبدالغنى وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومحمود عامر مدير إدارة سفاجا التعليمية، والعديد من قيادات التعليم.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ الإقليم، بضرورة الاهتمام المستمر بقطاع التعليم، كما قام "شعير" بتفقّد المدرسة والمرور على الفصول الدراسية؛ لمتابعة سير الحركة التعليمية.