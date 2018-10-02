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فن

كاني ويست يؤجل طرح ألبومه الجديد.. وهكذا دعمته زوجته كيم كارداشيان

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:44 م
كاني ويست
كاني ويست
شروق ابراهيم
أعلنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان أن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست سيطرح ألبومه الجديد في الـ23 من شهر نوفمبر بدلا من 29 سبتمبر.

وكتبت كيم في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التدوينات "تويتر": "الألبوم سيطرح 23 نوفمبر صدقوني انه يستحق الانتظار".

ويعد ذلك ثالث البوم يطرحه كاني خلال عام 2018 بعد طرحه ألبومه الأول الذي حمل اسم Ye والثاني Kids See Ghosts، وحققا نجاحا كبيرًا.

جدير بالذكر، أن كاني ويست حسم الجدل الذي أثير بعد تردد أنباء عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغرد كاني قائلا: "2024 هو العام الذي سأترشح فيه للانتخابات الرئاسية"، ليكون إعلانا رسميا منه عن خوضه تلك المعركة السياسية.
كاني ويست يؤجل طرح ألبومه الجديد.. وهكذا دعمته زوجته كيم كارداشيان

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