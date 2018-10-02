ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي: سرعة صرف التعويضات لشركات المقاولات لاستكمال المشروعات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.

كما وافق المجلس على اعتماد محضرى اجتماعى (الخامس عشر – السادس عشر) اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

وتضمن محضر الاجتماع الخامس عشر بيانًا مجمعًا باجمالى قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بإعدادها الأمانة الفنية للجنة، وفقا لما ورد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية، بينما يتضمن محضر الاجتماع السادس عشر المقترح المقدم من الأمانة الفنية المعاونة للجنة بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتى تم اعتمادها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وذلك حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 1/12/2017 وحتى 31/5/2018.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر فى شركات المقاولات المنفذة.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتصدر لاعبي ليفربول استعدادا للسفر إلى نابولي.. فيديو

أردوغان: سنحمي تركيا من مثلث الشر

ليفربول ضد نابولى.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

بالتفاصيل.. توافر 7191 وظيفة لراغبي العمل خلال أكتوبر

قطر تضطر لمواصلة الاستدانة بسبب تدهور اقتصادها

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

إسرائيل تعلن الحرب على لبنان.. وبيروت تبحث اللجوء لمجلس الأمن

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

محمد مرجان: البعض اقترح طبع التذاكر بدون ختم الأموال العامة

مدرب المنتخب السابق يوجه نصيحة لجماهير الأهلي

الحكومة توافق على زيادة اتفاقية المساعدة الأمريكية لمصر إلى 124 مليون دولار

كيف نتقي شر الحسد؟ فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو
خالد حنفي: 5% نسبة متلقي التعليم من ذوي القدرات الخاصة..فيديو
خالد حنفي: اهتمام الرئيس بذوي الإعاقة ليس جديدا.. فيديو
برلماني: غادة والي وراء تأخر لائحة قانون ذوي الإعاقة.. فيديو
نقب المأذونين: انتشار الزواج دون السن في وجه قبلي بشكل كبير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟