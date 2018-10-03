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سيارات

انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
انطلقت أمس فعاليات معرض باريس الدولى للسيارات الذى يستمر حتى 14 من أكتوبر الجارى وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية وخاصة الفرنسية منها التى تستعرض قوتها على أرضها وسط منافسة ساخنة من الشركات الألمانية التي تشتهر بجودة الماكينات الألمانية وتفوقها.

يأتي معرض باريس للسيارات في مقدمة المعارض التي تحدد آفاق صناعة لسيارات في العالم.

يشارك في المعرض هذا العام المئات من كبار منتجي السيارات في مختلف أنحاء العالم، كما كان عليه الحال عام 2008 حيث عُرضت 500 ماركة.. وتحتل السيارات الأقل تلويثا للبيئة دورا متزايدا في المعرض عاما بعد آخر.
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور
انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور

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