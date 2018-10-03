انطلاق معرض باريس الدولي للسيارات وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.. صور

انطلقت أمس فعاليات معرض باريس الدولى للسيارات الذى يستمر حتى 14 من أكتوبر الجارى وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية وخاصة الفرنسية منها التى تستعرض قوتها على أرضها وسط منافسة ساخنة من الشركات الألمانية التي تشتهر بجودة الماكينات الألمانية وتفوقها.





يأتي معرض باريس للسيارات في مقدمة المعارض التي تحدد آفاق صناعة لسيارات في العالم.



