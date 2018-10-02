محافظ جنوب سيناء يعلن تفاصيل ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي.. الخميس

يعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا صحفيا بعد غد "الخميس" بفندق (كونكورد السلام) حول ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي المقرر عقده يومي 18 و19 أكتوبر الجاري تحت شعار (هنا نصلى معًا).



وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل برنامج وفعاليات الملتقى وأسماء الدول المشاركة وممثليها من كافة دول العالم، بالإضافة إلى رجال الأعمال في أفريقيا وأوروبا والمتخصصين في مجال السياحة العلاجية والدينية.