كفر الشيخ يتعادل مع الزمالك 1/1 وديًا

تعادل فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني نبيل محمود "رامبو"، اليوم، الثلاثاء، مع نظيره الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس 1/1، خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "حلمي زمورا" بميت عقبة.



أحرز الهدف الأول للزمالك محمد إبراهيم في شباك كفر الشيخ من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من الشوط الأول، بينما نجح محمود صلاح، صانع ألعاب كفر الشيخ، في إحراز التعادل لفريقه في الشوط الثاني.



وخاض الفريق الأبيض هذه المباراة الودية استعدادًا لمباراته الهامة أمام الهلال السعودي، والتي ستقام السبت المقبل، في السوبر المصري السعودي، "كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي"، المقرر إقامته بالعاصمة السعودية بالرياض.