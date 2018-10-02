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رياضة

في غياب العناصر الأساسية..بنزيما يقود هجوم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:13 م
صدى البلد
أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمية لمواجهة مضيفه سسكا موسكو الروسي، في المباراة التي ستنطلق على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" في روسيا ، لحساب الجولة الثانية، من المجموعة السابعة، لبطولة دوري أبطال أوروبا.


جاءت تشكيلة الملكي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نافاس.
في خط الدفاع: كارفخال- فاران- ناتشو- ريجويلون
في خط الوسط: كروس- كاسيميرو- سيبايوس
في خط الهجوم: فاسكيز، بنزيما، أسينسيو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: لوكا مودريتش- تيبو كورتوا- ماريانو دياز- خيسوس فاييخو- ماركوس لورنتي- الفارو اودريوزولا- فينيسيوس جونيور.

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