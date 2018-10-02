في غياب العناصر الأساسية..بنزيما يقود هجوم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمية لمواجهة مضيفه سسكا موسكو الروسي، في المباراة التي ستنطلق على ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" في روسيا ، لحساب الجولة الثانية، من المجموعة السابعة، لبطولة دوري أبطال أوروبا.





جاءت تشكيلة الملكي على النحو التالي:



في حراسة المرمى: نافاس.

في خط الدفاع: كارفخال- فاران- ناتشو- ريجويلون

في خط الوسط: كروس- كاسيميرو- سيبايوس

في خط الهجوم: فاسكيز، بنزيما، أسينسيو.



ويجلس على مقاعد البدلاء: لوكا مودريتش- تيبو كورتوا- ماريانو دياز- خيسوس فاييخو- ماركوس لورنتي- الفارو اودريوزولا- فينيسيوس جونيور.