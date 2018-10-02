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تعليم

متحدث التعليم يعلن استقالته عبر فيس بوك

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلن الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استقالته من الوزارة.

حيث كتب خيري على صفحته الرسالة التالية:

تشرفت بالفترة التى عملت فيها كمتحدث ومستشار إعلامى لوزير التربية والتعليم إيمانا بالمشروع الوطنى لتطوير التعليم التى تتبناه الدولة المصرية الآن ولقد بذلت كل ما في جهدى إيمانا وإخلاصا لتطوير هذا الملف الذى يعد التحدى الأكبر والحلم الأعظم لتطوير وطننا الحبيب، قد إتخذت قرارا بتقديم استقالتي رسميا منذ فترة نظرا لظروف شخصية خاصة وحان موعد الإعلان الآن.

وأضاف قائلا: أتمنى للأستاذ الدكتور طارق شوقي الذي يربطني به كل حب وإحترام وكل القيادات والزملاء في التربية والتعليم التوفيق في كل الخطوات القادمة وسوف أكون إن شاء الله داعما لهم جميعا للمشروع القومي لتطوير التعليم.
متحدث التعليم يعلن استقالته عبر فيس بوك

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متحدث التعليم يعلن استقالته عبر فيس بوك

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