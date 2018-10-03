انتخابات لجان البرلمان.. سامي هاشم رئيسا للجنة التعليم والعماري للصحة

أسفرت انتخابات لجنة التعليم بالبرلمان عن فوز النائب سامي هاشم برئاسة للجنة، والوكالة لكل من محمد هاني أباظة وماجدة بكري، وأمانة السر ليلى أبو السعود.



وفي لجنة الصحة فاز النائب محمد العماري بالرئاسة والوكالة عبد المنعم شهاب وإيناس عبد الحليم وأمانة السر سامي المشد.



وكان قد أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فتح باب الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس والوكيلين وأمانة السر).



جاء ذلك في الجلسة العامة الثانية التي افتتحها قبل قليل بعد موافقة البرلمان على القوائم النهائية للجان النوعية.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس رفض اعتراض واحد مقدم من أحد أعضاء البرلمان، على قوائم اللجان.



وشرح خلال الجلسة، آليات إجراء الانتخابات، بحيث تجرى في مقر كل لجنة، على أن يرأس الانتخابات أكبر الأعضاء سنا، وأمانة السر بأصغر الأعضاء سنا، بشرط عدم إجراء الانتخابات إلا بحضور النصاب القانوني اللازم.



وشدد علي عبد العال، على الأعضاء بضرورة الخروج من الانتخابات بنوع من الصداقة والتماسك والمحبة.

