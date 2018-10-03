اشتعال النيران في عقار بالشرقية أكثر من مرة.. والأهالي يتهمون الجن

اشتعلت النيران أكثرة من مرة، في عقار سكني مكون من 4 طوابق بقرية القطاوية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية دون معرفة السبب، واتهم الأهالي الجن بالتسبب في نشوب تلك الحرائق.



وتلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز أبوحماد يفيد بنشوب حرائق بشكل متكرر منذ أسبوع في عقار سكني مكون من 4 طوابق بقرية القطاوية التابعة لدائرة المركز دون معرفة السبب.



واتهم "سعيد ح" أحد أفراد العائلة الجن بالتسبب في الحرائق،وأنهم فوجئوا بنشوب حرائق متكررة بمفروشات المنزل في أوقات مختلفة.

