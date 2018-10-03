غياب حلا شيحة يثير الجدل.. ومصادر بعائلتها : ستعود قريبا بشكل مختلف

اختفت الفنانة حلا شيحة من على مواقع التواصل الاجتماعي كافة بعدما أثارت الجدل مؤخرًا، بخلعها النقاب والحجاب واعتزامها العودة للوسط الفني مرة أخرى.



ويأتي ذلك بعد أن فاجأت حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها على "إنستجرام، بحذف صور زوجها الكندي، وأبنائها، بعد ما كشفت عن صورهم- خلال الشهر الماضي - للمرة الأولى.



وأثيرت حالة من التساؤلات عقب حذف حلا شيحة صور أسرتها، بعد مرور 7 أيام فقط على تاريخ النشر، لا سيما أن حسابها يكشف عن تخبطها في إدارته خلال الأيام الماضية، بعدما حذفت صورها بدون الحجاب عقب قرارها خلعه.



وكانت حلا شيحة قد أعلنت عودتها للساحة الفنية منذ فترة قصيرة، وخلعت الحجاب، وهو الأمر الذي قوبل بهجوم من رواد مواقع التواصل.

ورجحت مصادر من عائلة الفنانة أن يكون حذف الصور وراءه رغبة حلا فى نشر صور حديث بصورة أكثر احترافية ، مستبعدة فى الوقت نفسه فكرة تراجع حلا عن قرار العودة للفن .