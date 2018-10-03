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أخبار العالم

مسئولون فلسطينيون: مقتل شاب من غزة في احتجاج على الحدود

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قال مسؤولون بقطاع الصحة في قطاع غزة إن فتى فلسطينيا قُتل اليوم الأربعاء بعد إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال احتجاج عند حدود القطاع.

وصرح متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الواقعة حدثت بالقرب من السياج الحدودي في شمال القطاع، مضيفا أن 24 شخصا آخرين أصيبوا.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهاد أحمد سمير ابو حبل (15 عاما) جراء إصابته بالرأس من قبل الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة".

وسيجري تشييع جثمانه غدا الخميس.


وقُتل ما لا يقل عن 193 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في قطاع غزة في 30 مارس للمطالبة بتخفيف الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المصري والمطالبة بحق العودة إلى الأراضي التي فرت منها الأسر الفلسطينية أو هجرت منها عند إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

وخلال احتجاجات هذا العام، قتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا، وتسببت مواد حارقة أرسلها فلسطينيون باستخدام طائرات ورقية وبالونات الهليوم في نشوب حرائق دمرت مساحات من الغابات والأراضي الزراعية في إسرائيل.

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