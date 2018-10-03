استئناف حركة الطيران بين مطارى القاهرة والخرطوم

أقلعت مساء اليوم الأربعاء رحلة مصر للطيران 855 المتجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بعد أن فتحت سلطات الطيران السودانية المطار مرة أخرى بعد أن عُلق العمل به بسبب اصطدام طائرتين فى أحد الممرات.



وقالت مصادر بالشركة أن رحلة مصر للطيران 855 أقلعت مساء اليوم متوجهة إلى مطار الخرطوم بعد إعادة العمل به مرة أخرى ، مشيرة إلى أن رحلة الشركة 858 القادمة من هناك إلى القاهرة أقلعت ايضا بعد تأخرها لنفس السبب .



يذكر أن مصدر مسئول بمصر للطيران قد أعلن فى وقت سابق أنه نظرًا لغلق الممر بمطار الخرطوم الدولي تم تعليق جميع الرحلات المقرر اقلاعها من المطار حتى الساعة السادسة مساء اليوم، وتقرر إرجاء موعد إقلاع رحلة مصر للطيران رقم MS858، من طراز البوينج B738 القادمة من الخرطوم لبضع ساعات لحين سماح السلطات السودانية بإعادة فتح الممر مرة أخري. حيث كان من المقرر اقلاع رحلة مصر للطيران في تمام الساعة ١١:٠٠ صباح اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة الخرطوم.



وأضاف المصدر أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن واستضافة ركاب هذه الرحلة في أحد الفنادق المجاورة لمطار الخرطوم لحين فتح الممر.



وفي السياق ذاته، أكد المصدر أنه تقرر تأجيل رحلة مصر للطيران رقم MS855 المتجهه إلى مطار الخرطوم الدولي وهي من طراز B738، حيث كان من المقرر إقلاعها من القاهرة في تمام 04:00 عصرًا وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ولذلك لحين إخطار سلطة الطيران المدني المصري بفتح الممر بمطار الخرطوم الدولي.