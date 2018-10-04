خصم 50% على إصدارات القومي للترجمة احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر

يحتفل المركز القومي للترجمة اليوم، الخميس، بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، وذلك بتقديم خصومات 50% على جميع الإصدارات.





وذكر المركز، في بيان أمس، الأربعاء، أنه يقيم معرضًا للكتاب المخفض يضم مجموعة من الإصدارات المختارة بخصم 70%، بدءا من أمس، الأربعاء، وحتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.



