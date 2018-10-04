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ثقافة

خصم 50% على إصدارات القومي للترجمة احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:26 ص
صورة أرشيفية - المركز
صورة أرشيفية - المركز القومي للترجمة
أ ش أ
يحتفل المركز القومي للترجمة اليوم، الخميس، بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، وذلك بتقديم خصومات 50% على جميع الإصدارات.

وذكر المركز، في بيان أمس، الأربعاء، أنه يقيم معرضًا للكتاب المخفض يضم مجموعة من الإصدارات المختارة بخصم 70%، بدءا من أمس، الأربعاء، وحتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة قد قدم مجموعة من أهم الكتب التي تناولت حرب أكتوبر من زوايا مختلفة، أشهرها "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية" في أربعة أجزاء ،"مصر من ناصر إلى حرب أكتوبر"، "قناة السويس"، "ناصر"، "عاصفة على السويس" و"القاهرة تواريخ مدينة" ويقدم المركز بهذه المناسبة أيضا خصم 50% على هذه المجموعة من الكتب.

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