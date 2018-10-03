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فن

صدمة قاسية في الإسكندرية السينمائي بعد إعلان إصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
انتابت حالة من الحزن والبكاء الفنانين الذين حضروا حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالى بعد إعلان إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان.

وفور انتهاء الحفل اتجه الفنانون إلى الفنان فاروق الفيشاوي ليدعمه في مرضه وكان من بين هؤلاء الفنان كمال أبو رية الذي توجه بسرعة كبيرة عليه مردداً لماذا لم تبوح لي وكان رد الفيشاوي متخفش عليا.

يذكر أن أقيم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية في مكتبة الإسكندرية والدورة مهداة إلى الفنانة نادية لطفى. 
صدمة قاسية في الإسكندرية السينمائي بعد إعلان إصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان
صدمة قاسية في الإسكندرية السينمائي بعد إعلان إصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان
صدمة قاسية في الإسكندرية السينمائي بعد إعلان إصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان

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صدمة قاسية في الإسكندرية السينمائي بعد إعلان إصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان

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