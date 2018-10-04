ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قافلة سعاد كفافي تعالج 21 ألف حالة وتجري 120 عملية جراحية بالوادي الجديد

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:38 ص
قافلة سعاد كفافي
قافلة سعاد كفافي
منصور ابو العلمين
أعلن الدكتور عمرو بسطويسي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون القطاع الطبي، وأستاذ جراحة القلب والصدر ومدير عام مستشفى سعاد كفافي الميداني، إن القافلة الطبية للمستشفى الميداني والمقامة بمركز شباب مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد وقعت الكشف الطبي على 8318 حالة، وأجرت 120 عملية جراحية، و55 منظار جهاز هضمي، و698 تحويلا إلى المستشفى الرئيسي ليصبح إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم ( 21399) حالة، و175 عملية جراحية خلال 3 أيام.

وأشار مدير المستشفى، إلى أن القافلة ستواصل عملها اليوم الخميس اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين.

يذكر أن قافلة كفافي المجانية تزور المحافظة في الفترة من يوم الإثنين الموافق الأول من أكتوبر وحتى الخميس الرابع من أكتوبر وتضم العديد من التخصصات الطبية.

ترشيحاتنا

شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

السندي أمير الدم فيلم يكشف أسرار التنظيم الإرهابي

شاهد.. الإسكان تنشر فيديو عن الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الزمالك يختتم مرانه اليوم ويطير للسعودية

إشادتان دوليتان بأداء الاقتصاد المصري.. البنك الدولي يرفع توقعاته لمعدلات النمو.. وجي بي مورجان: تنافسية الجنيه تحسن من أداء ميزان المدفوعات.. وخبراء: الحكومة لديها رؤية واضحة

آفة تأكل دماغ شاب وتتسبب في وفاته

حكم أخذ قرض عمل لغرض التجارة والربح

قريبا.. كبسولات سفر لنقل الركاب تطيح بالطائرات

القابضة الكيماوية: القومية للأسمنت ليست للبيع

حي المساعيد نموذج للتجميل بين أحياء العريش

مقتل ضابط وإصابة 4 في إطلاق نار بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية

محافظ أسوان: صندوق لتلقي شكاوى المواطنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

فيديو

مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. ويعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص
شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟