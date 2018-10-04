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رياضة

سفيرة مصر بتنزانيا تساند سلة الأهلي في تصفيات إفريقيا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرصت نيڤين السعيد، سفيرة مصر في تنزانيا، على مساندة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي خلال مباراته أمام فريق باتريوتس الرواندي بالجولة الخامسة من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية، والتي تقام في مدينة دار السلام، كما حضر المباراة أحمد الغول، الملحق العسكري بالسفارة.

وحرصت السفيرة على حضور المباراة، ووجهت التهنئة إلى محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، وكذلك وجّهت التهنئة للجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز وتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

ووجه سراج الدين، الشكر إلى سفيرة مصر بتنزانيا لحرصها على متابعة المباراة، والاطمئنان على بعثة الفريق، مؤكدًا قوة العلاقة بين النادي الأهلي وسفارات مصر بالخارج.

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