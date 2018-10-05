ريم أشرف.. 15 ساعة على تحقيق الحلم بأطول غطسة في العالم.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للطفلة ريم أشرف صاحبة الـ 14 عاما التي تمارس الألعاب الرياضية تحت الماء، مقطع فيديو جديد تحت الماء أكدت فيه أنه متبقي من الزمن 15 ساعة على تحقيق الحلم لأكبر غطسة تحت الماء في العالم.



وبدأت صباح الأربعاء ريم أشرف محاولتها لكسر رقم قياسي جديد لأطول غطسة على مستوى العالم والبقاء تحت الماء 55 ساعة، متفوقة على الأسترالية التى وصلت لرقم 51 ساعة و23 دقيقة.



ريم الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سان جوزيف للغات بشرم الشيخ تم التجهيز لمحاولتها الغطس بشكل متميز من خلال 4 كاميرات فيديو بينها اثنتان تحت الماء واثنتان فوق الماء.



وبعد تدريب دام لشهور طويلة، نجحت ريم أشرف "14 سنة" في الحصول على موافقة موسوعة جينيس في التحدي بالغطس لمدة 55 ساعة تحت الماء، وبالفعل بدأت ريم التحدي أمس حيث غطست في مياه شرم الشيخ في التاسعة والنصف وصباحًا ومن المنتظر أن تخرج غدًا الجمعة في الرابعة والنصف عصرًا.



