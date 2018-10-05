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محافظات

محافظ شمال سيناء: ضخ مياه النيل بشكل منتظم لأحياء العريش خلال أيام

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
احمد صالح
أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن عملية ضخ مياه النيل المغذية لمختلف المناطق والأحياء بمدينة العريش ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من إصلاح كل الأعطال بخطوط المياه سواء بمحطة الرفع بالتلول أو بالمحطة الرئيسية بالقنطرة".

ونوه محافظ شمال سيناء،إلى أنه سيتم الانتهاء من إصلاح كل الأعطال بأبراج الكهرباء بالمحافظة اليوم الجمعة، مؤكدا أنه تم حل المشكلة بالشيخ زويد ورفح جزئيًا بنظام المناوبة، وبمجرد الانتهاء من تركيب الابراج سيعود التيار اليها بشكل منتظم.

وأشار اللواء شوشة إلى أنه سيتم تخصيص محطة وقود للأرقام الفردية وأخرى للأرقام الزوجية بدءا من غد السبت،على أن يخصص يومي الخميس والجمعة للتروسيكل والسيارات التي تحمل لوحات معدنية من خارج المحافظة.

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