محافظ شمال سيناء: ضخ مياه النيل بشكل منتظم لأحياء العريش خلال أيام

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن عملية ضخ مياه النيل المغذية لمختلف المناطق والأحياء بمدينة العريش ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من إصلاح كل الأعطال بخطوط المياه سواء بمحطة الرفع بالتلول أو بالمحطة الرئيسية بالقنطرة".





ونوه محافظ شمال سيناء،إلى أنه سيتم الانتهاء من إصلاح كل الأعطال بأبراج الكهرباء بالمحافظة اليوم الجمعة، مؤكدا أنه تم حل المشكلة بالشيخ زويد ورفح جزئيًا بنظام المناوبة، وبمجرد الانتهاء من تركيب الابراج سيعود التيار اليها بشكل منتظم.



