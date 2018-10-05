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فن

5 معلومات عن المخرجة عطيات الأبنودى زوجة الشاعر الكبير الأولي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
أحمد البهى
توفيت منذ قليل المخرجة القديرة عطيات الأبنودي بعد صراع مع المرض, وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة.

1- اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل, ولكن اسم الشهرة كان عطيات الابنودى نظرًا الى زواجها من الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى إلا أنهما انفصلا بعد سنوات من هذه الزيجة.

2- ولدت عطيات الأبنودي في عام 1939 في مركز السنبلاوين بالدقهلية ودرست القانون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة.

3- التحقت بعد ذلك بمعهد السينما.

4- قامت بتأسيس شركة إنتاج، وهى شركة (أبنود فيلم) واهتمت في أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر.

5- قدمت خلال مشوارها الفنى 119 عملًا فنيًا كان آخرهم فيلم تسجيلى بعنوان صنع فى مصر عام 2002.

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