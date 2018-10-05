5 معلومات عن المخرجة عطيات الأبنودى زوجة الشاعر الكبير الأولي

توفيت منذ قليل المخرجة القديرة عطيات الأبنودي بعد صراع مع المرض, وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة.
1- اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل, ولكن اسم الشهرة كان عطيات الابنودى نظرًا الى زواجها من الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى إلا أنهما انفصلا بعد سنوات من هذه الزيجة.
2- ولدت عطيات الأبنودي في عام 1939 في مركز السنبلاوين بالدقهلية ودرست القانون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة.
3- التحقت بعد ذلك بمعهد السينما.
4- قامت بتأسيس شركة إنتاج، وهى شركة (أبنود فيلم) واهتمت في أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر.
5- قدمت خلال مشوارها الفنى 119 عملًا فنيًا كان آخرهم فيلم تسجيلى بعنوان صنع فى مصر عام 2002.
1- اسمها بالكامل عطيات عوض محمود خليل, ولكن اسم الشهرة كان عطيات الابنودى نظرًا الى زواجها من الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى إلا أنهما انفصلا بعد سنوات من هذه الزيجة.
2- ولدت عطيات الأبنودي في عام 1939 في مركز السنبلاوين بالدقهلية ودرست القانون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة.
3- التحقت بعد ذلك بمعهد السينما.
4- قامت بتأسيس شركة إنتاج، وهى شركة (أبنود فيلم) واهتمت في أفلامها برصد الحياة الاجتماعية اليومية للشرائح الكادحة في مصر.
5- قدمت خلال مشوارها الفنى 119 عملًا فنيًا كان آخرهم فيلم تسجيلى بعنوان صنع فى مصر عام 2002.