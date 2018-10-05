حريق ضخم يلتهم مزارع النخيل بالوادي الجديد.. 50 فدانا بالداخلة تطالها ألسنة النيران.. والدفع بسيارات إطفاء لإخماده.. إخلاء المنازل المجاورة وإنشاء عازل.. ورئيس الوزراء يتابع الموقف.. فيديو وصور

حريق هائل يلتهم مزارع نخيل بالداخلة بالوادى الجديد

المحافظ ومدير الأمن يتوجهان لموقع الحريق

إلغاء احتفالات العيد القومي بسبب حريق الراشدة

تقديم كافة الدعم اللازم للسيطرة على الحريق ومنع انتقاله لمنازل المواطنين

رئيس الوزراء يتابع الحريق وإصابة 12 شخصا باختناقات



نشب مساء اليوم الجمعة حريق هائل فى مزارع نخيل بقرية الراشدة التابعه لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حيث التهمت النيران مساحات كبيرة من الاشجار والتي زادت على 50 فدانا.



ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق فى مزارع نخيل بمنطقة عين الشيشلانة التابعة لقرية الراشدة بالداخلة حيث امتدت السنة النيران إلى مساحات كبيرة من أشجار النخيل.



ودفعت قوات الحماية المدنية بــ6 سيارات اطفاء الى موقع الحريق فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع للمشاركة فى اخماد الحريق.



وتوجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، إلى مركز الداخلة مرة أخرى، بعد عودتهم من زيارة وزير الأوقاف، وذلك للإطمئنان على المواطنين بقرية الراشدة ومتابعة الحريق الهائل.



كما رافق المحافظ إلى الراشدة وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد ومدير مرفق الإسعاف، وقيادات الحماية المدنية، ومدير عام مكتب محافظ الوادي الجديد.



وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إلغاء الاحتفالات التي كان من المقرر ان تتم فعالياتها مساء اليوم الجمعة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى وذلك نظرا لنشوب حريق هائل بقرية الراشدة في الداخلة، كما توجه المحافظ إلى موقع الحريق للوقوف والمتابعة على ارض الواقع لعمليات الإطفاء والتبريد للحريق.



كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على حريق قرية الراشدة بالوادى الجديد والذى اندلع منذ خمس ساعات وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.



واكد "الزملوط"، فى بيان اليوم، ان رئيس الوزراء يتابع لحظة بلحظة أحداث حريق قرية الراشدة بالداخلة، موجهًا بتقديم كافة الدعم اللازم للسيطرة على الحريق ومنع انتقاله لمنازل المواطنين.



كما أكد المحافظ ان الحريق اسفر عن اصابه 12 حالة ، وتم تقديم العلاج والاسعافات اللازمه لهم وتم خروج 3 حالات منهم بعد تماثلهم للشفاء، وجار تقديم باقي العلاج للحالات الباقية، والاصابات عباره عن اصابة باختناق وبجسم غريب بالعين.



وأكد الزملوط أنه تم الدفع بسيارات الاطفاء من جميع المراكز للمشاركة فى عمليات اخماد الحريق ، كما تم اخلاء المنازل المجاورة للنيران وعمل عازل للنيران لمنعها من الوصول للوحدات السكنية.



وتسببت سرعة الرياح فى انتقال السنة اللهب الى عدة مواقع ، فيما تجرى حاليا عمليات السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق السكنية.