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أخبار العالم

قرقاش: حوار محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرج تمّيز بالصراحة والوضوح

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أشاد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت، بالحوار المطول الذي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع وكالة بلومبرج الأمريكية، والذي نشرته مساء أمس.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقاء الأمير محمد بن سلمان الشامل مع بلومبيرج تمّيز بالصراحة والوضوح".

وأضاف: "جاءت ردود الأمير واثقة ومطلّعة ومقنعة، الأمير محمد بن سلمان يبرز مجددا عبر اللقاء قائدا وطنيا طموحًا وواقعيا".

وتابع الوزير الإماراتي: "إجاباته قوضت حملة التضليل التي تطال السعودية الشقيقة حوار مهم في فحواه وتوقيته".

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