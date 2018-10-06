عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو

حذر هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي، من قصر مدة عقود اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم.



وأضاف عرابي، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أن هناك عقودا للاعبين الأجانب تنتهي بعد عام وعام ونصف وعامين وهو ما يمثل مشكلة للقلعة الحمراء.



وطالب هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، من مسئولي النادي الأهلي بالحذر تجاه اقتراب انتهاء عقود اللاعبين الأجانب.