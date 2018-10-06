مسئول عسكري أمريكي: غواصات روسيا في جنوب أوروبا تثير قلق الناتو

تثير غواصات روسية تعمل حاليا في جنوب أوروبا "قلق" حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما قال الأدميرال الأمريكي، جيمس فوجو في واشنطن.



وذكر فوجو، وهو قائد القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في نابولي - خلال مؤتمر صحفي بالبنتاجون أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - ، أن روسيا حدثت ترسانتها في السنوات الأخيرة بغواصات من الجيل الجديد.



وأشار إلى أن 6 غواصات هجينة طراز كيلو "تعمل حاليا في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط"، وأن هذه الغواصات مزودة صواريخ من نوع كاليبر طويلة المدى وقادرة على بلوغ أي عاصمة أوروبية.



وتابع الأدميرال الأمريكي: "هذه مسألة تثير قلقا بالنسبة إلي، وهي مسألة تثير قلق شركائي وأصدقائي في حلف شمال الأطلسي".



وردا على سؤال حول قدرة الأطلسي على مراقبة تحركات الغواصات الروسية باستمرار، أبقى الأدميرال فوجو على الغموض، وقال "أستطيع أن أقول لكم إننا نمتلك أفضلية لناحية الصوت وسنحافظ عليها"، في إشارة إلى تقنيات الاستماع التي تتيح تحديد مواقع الغواصات.



يذكر أن الجيش الروسي وسع في الآونة الأخيرة نطاق مناوراته العسكرية وسط توترات متكررة مع الغرب، كما توسعت علاقات موسكو العسكرية مع بكين، في ظل التوتر المستمر مع الولايات المتحدة على وجه التحديد.