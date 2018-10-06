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حوادث

هدوء الحالة المرورية على جميع المحاور وانتشار الخدمات فى ذكرى احتفالات أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:04 ص
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
اسلام مقلد
قال اللواء أحمد هشام الخبير المرورى، إن الحالة المرورية صباح اليوم السبت تشهد هدوءا تاما نظرا لكون اليوم إجازة رسمية لمؤسسات الدولة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 45 لانتصار أكتوبر.

وأضاف الخبير المرورى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الإدارة العامة للمرور عززت من تواجدها وانتشارها على كافة المحاور والطرق على مدار اليوم، لتسيير حركة السيارات ودفعت بالأوناش وسيارات الإغاثة بالطرق المختلفة لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وأوضح هشام أنه يوجد شبورة مائية خفيفة بالقرب من المسطحات المائية بالقرب من نهر النيل وكذلك محور روض الفرج لقربه من المناطق الزراعية وكذلك بعض الطرق الصحراوية القريبة من الأراضى الزراعية.

وأكد أن الإدارة العامة دفعت بالخدمات المروري والمساعدات الفنية الخاصة بها، أمام المنشآت الحيوية ودور العبادة المختلفة والحدائق والمنتزهات العامة لتأمين المواطنين للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وأضاف أن الإدارة العامة تقوم بازالة بقعة من الزيت على الطريق الدائرى أمام فندق ميراج، وقامت بوضع المساعدات الفنية لعدم وقوع حوادث بالمنطقة، وكذلك قيامها بتعزيز الخدمات بالقرب من شارع ترسا الذى يتم كشط الأسفلت به وتجهيزه لنقل السيارات عليه بدلا من شارع الهرم الذى سيتم إغلاقه لتنفيذ عمليات حفر مترو الأنفاق، وعمل تحويلات مرورية لشارع فيصل وخاتم المرسلين للاستعداد لذلك لنقل حركة السير من شارع الهرم قريبا.

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