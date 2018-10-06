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محافظات

الانتهاء من رصف وتجميل طريق معهد الأورام بالمنيا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:02 م
رصف وتجميل طريق معهد
رصف وتجميل طريق معهد الاورام
ايمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الانتهاء من أعمال رصف ودهان وتجميل الطريق أمام معهد الأورام والطرق المجاورة لكوبرى النيل بمدينة المنيا من الخطة الموحدة 2018-2019 للمحافظة، والذي نفذته وحدة الرصف والإنشاءات، تحت إشراف مديرية الطرق.

وقال المهندس محمد سيد رئيس المدينة إن أعمال التجميل تتم بالتوازي في القرى والأحياء لتطوير وإنشاء بوابات جمالية بمداخل القرى وعلى الطرق الرئيسية بالمركز وداخل الأحياء بما يتوازى مع إيجاد حلول قابله للتطبيق والتنفيذ وبالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد وجه بالإسراع في تنفيذ جميع المشروعات والاهتمام بتجميل وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية وخلق سيولة مرورية والقضاء على الزحام والتكدس، مع الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش النيل.

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