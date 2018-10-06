طرق علاج الوحمات الدموية الداخلية والخارجية.. فيديو

قال الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال، إن الوحمات الدموية تختلف بشكل كبير عن الوحمات الصبغية، حيث إن الوحمات الدموية تأخذ اللون الأحمر الدموي او اللون البنفسجي أو اللون الوردي، وهي أخطر من الوحمات الصبغية، حيث إنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المريض بها، بالإضافة إلى أنها تتسبب في بعض الأعراض الخطيرة.



وأشار إلى أن العلاج في الوحمات الدموية يتوقف على موقعها في الجسم وحجمها، حيث إن هناك بعض العلاجات والتي تساعد في انكماش الوحمات الدموية، وهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى الحقن ببعض المواد التي تقلل من نزيف الوحمات الدموية، واشهرها الكورتيزون، وقد تدخل الليزر مؤخرا في علاج الوحمات الدموية، وأيضا الأشعة التداخلية لها دور كبير في العلاج، ومنع الغذاء الذي يصل إلى الأشعة الدموية.



وتابع غانم أن آخر مرحلة يمكن أن يصل إليها الطبيب في علاج الوحمات الدموية قد تكون الجراحة، وذلك عبر إزالة الوحمة الدموية بالكامل، ولكن الجراحات قد تكون أمرا مستبعدا، حيث إن العلاجات السابق ذكرها أصبحت فعالة للغاية في علاج الوحمات الدموية.



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