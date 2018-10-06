ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طرق علاج الوحمات الدموية الداخلية والخارجية.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:01 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
قال الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال، إن الوحمات الدموية تختلف بشكل كبير عن الوحمات الصبغية، حيث إن الوحمات الدموية تأخذ اللون الأحمر الدموي او اللون البنفسجي أو اللون الوردي، وهي أخطر من الوحمات الصبغية، حيث إنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المريض بها، بالإضافة إلى أنها تتسبب في بعض الأعراض الخطيرة.

وأشار إلى أن العلاج في الوحمات الدموية يتوقف على موقعها في الجسم وحجمها، حيث إن هناك بعض العلاجات والتي تساعد في انكماش الوحمات الدموية، وهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى الحقن ببعض المواد التي تقلل من نزيف الوحمات الدموية، واشهرها الكورتيزون، وقد تدخل الليزر مؤخرا في علاج الوحمات الدموية، وأيضا الأشعة التداخلية لها دور كبير في العلاج، ومنع الغذاء الذي يصل إلى الأشعة الدموية.

وتابع غانم أن آخر مرحلة يمكن أن يصل إليها الطبيب في علاج الوحمات الدموية قد تكون الجراحة، وذلك عبر إزالة الوحمة الدموية بالكامل، ولكن الجراحات قد تكون أمرا مستبعدا، حيث إن العلاجات السابق ذكرها أصبحت فعالة للغاية في علاج الوحمات الدموية.

وإليكم الفيديو..

ترشيحاتنا

بشرى سارة لمحدودي الدخل.. مطالبات برلمانية بزيادة نصيب الفرد بالبطاقة التموينية لـ 300 جنيه.. ونواب: رفع الدعم عن غير المستحقين ضرورة.. والعمل على وضع قاعدة بيانات صحيحة يوفر أموالا طائلة

حقيقة تورط جهات سياسية في اغتيال الموديل العراقية تارة فارس

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

رسميًا..الأهلي يضم عبد الرحمن رجب لمدة 5 سنوات

مشاهد مؤلمة تروي 134 يوما من حصار نقطة كبريت على لسان أحد أبطال العبور..صور

شاهد .. سيلفي ميلانا ترامب أمام أبو الهول والأهرامات

الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان ميلانيا ترامب بقصر الاتحادية..صور

تجدد الحرائق في نخيل الراشدة بالوادي الجديد

ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور

شاهد.. 150 قتيلا وجريحا في الكونجو بعد حادث مروع

خبير لوائح: مشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية أمر مستحيل.. فيديو

منع خالد علي من السفر للخارج في قضية التمويلات الأجنبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟