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محافظات

شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شارك الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، في إسعاف مصابي حادث تصادم وقع على الطريق الحر "بنها- شبرا "، أثناء مرور المحافظ بمكان الحادث بين سيارة نقل، وأخرى تابعة للشرطة، واطمأن على المصابين وشارك في إسعافهم.

وفوجئ المحافظ ، أثناء مروره على الطريق الحر اليوم، أثناء توجهه لجولة تفقدية بمدينة الخانكة، بوقوع حادث مروري كبير اصطدمت فيه سيارة نقل كبيرة بسيارة شرطة، مما أسفر عن إصابة مجندين.

واطمأن على المصابين، وانتظر حتى تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي ببنها، وبصفته طبيب عاين المصابين وتقديم الإرشادات اللازمة للتعامل مع الحالتين، قبل نقلهم إلى المستشفى.

كما كلف المحافظ، وكيل الصحة، بمتابعة الحالات وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وكلف المرور بمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق الشاحنة.

يذكر أن الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، طبيب وجراح قلب وأوعية دموية وعمل عميدًا لكلية الطب البشري بجامعة بني سويف لعدة سنوات.
شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها
شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها
شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها
شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها
شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها

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