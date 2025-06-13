مجانا حتى 18 يونيو .. بدء عرض "استدعاء ولي أمر" بقصر ثقافة مغاغة

شهد مسرح قصر ثقافة مغاغة، انطلاق العرض المسرحي "استدعاء ولي أمر" لفرقة مغاغة المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يدور العرض في إطار درامي ساخر، يحمل بين طياته رسالة إنسانية عميقة، تعكس واقع المدارس المصرية، خاصة في المناطق المهمشة، من خلال تناول ساخر لقضايا التعليم والتربية، وطرح فني يوازن بين الجرأة في التناول والبراعة في الأداء.

ويعيد العرض تسليط الضوء على التناقضات بين ما يفترض أن تكون عليه المؤسسة التعليمية، وما آلت إليه فعليا في ظل الإهمال أو سوء الفهم من مختلف الأطراف.

"استدعاء ولي أمر" من تأليف محمد السوري، سينوغرافيا وإخراج مهند المهدي، مكياج مروة الطوخي، مخرج منفذ أيمن ماهر، مساعد إخراج رحمة عبد الهادي، موسيقى تصويرية يوسف أيمن، ديكور وملابس مريم عادل.

وأوضح المخرج مهند المهدي أن العرض يستعرض عبر مشاهد متتابعة ومترابطة مجموعة من الشخصيات المألوفة: المعلم المتسلط، الطالب المشاغب، ولي الأمر الحائر، والإدارة الغارقة في البيروقراطية، مشيرا إلى أن ما يميز العرض هو المزج بين الكوميديا السوداء والدراما الاجتماعية، وأن بساطة الديكور وضعف الإمكانات لم تمنع الفريق من تقديم أداء صادق منح العرض ثقله الفني وجاذبيته.

يقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا.

ويعرض يوميا في الثامنة مساء على مسرح قصر ثقافة مغاغة، ويستمر حتى الأربعاء 18 يونيو الحالي.