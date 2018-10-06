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فن

تامرعبدالمنعم يغازل طليقته بأغنية كنت في بالي لـ عمرو دياب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
سعيد فراج
نشر الفنان تامر عبدالمنعم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له من بيروت وخلفه اسم طليقته أمنية الطوخي بالانجليزية، ووضع أغنية "كنت في بالي" للنجم عمرو دياب، وسط تكهنات بان الايام المقبلة قد تشهد مفاجأة بعودته اليها مرة اخرى.

يذكر أن تامر حصل مؤخرًا على حكم بالبراءة من قضية الشيكات التي كان قد رفعها ضده الفنان محمد فؤاد بطل مسلسل "الضاهر" الذي توقف تصويره مؤخرًا.

مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.
تامرعبدالمنعم يغازل طليقته بأغنية كنت في بالي لـ عمرو دياب
تامرعبدالمنعم يغازل طليقته بأغنية كنت في بالي لـ عمرو دياب

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