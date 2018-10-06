تركيا تتحرك رسميا لحل لغز اختفاء جمال خاشقجي

قال عمر تشليد متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه سيتم الكشف عن وضع ومصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي والجهة المسؤولة عن اختفائه، بحسب وكالة "الأناضول".



وأضاف أن تركيا تولي اهتماما كبيرا بقضية اختفاء الصحفي خاشقجي.



وذكرت الوكالة أن "السلطات التركية فتحت تحقيقا حول ادعاءات احتجاز الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي انقطعت اخباره عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول".



يأتى ذلك بعد ساعات من حوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وكالة "بلومبيرج" الذي أكد خلاله أن بلاده مستعدة لتفتيش قنصلية المملكة في اسطنبول للبحث عن خاشقجي المختفي.