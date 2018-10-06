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أخبار العالم

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:50 م
القنصل السعودي بتركيا
القنصل السعودي بتركيا محمد العتيبي من داخل القنصلية
رحيم يسري
فتحت القنصلية السعودية في اسطنبول أبوابها، اليوم، لتفنيد مزاعم احتجاز الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخلها.

وفتح القنصل السعودي محمد العتيبي أبواب القنصلية للصحفيين، حيث تجول صحفيو وكالة "رويترز" في أرجاء القنصلية المكونة من 6 طوابق والواقعة في شمال اسطنبول والتي دخلها خاشقجي يوم الثلاثاء واتنظرته زوجته في الخارج.

وقال العتيبي لمراسل رويترز من داخل القنصية "أود التأكيد على أن جمال ليس موجودا هنا بالقنصلية، ولا في المملكة العربية السعودية"، مضيفا أن القنصلية والسفارة تعملان للبحث عنه.

وتجول صحفيو رويترز في المكاتب، وغرف المراقبة، والمطابخ، والمراحيض، وغرف الحراسة والتخزين في الطوابق الستة.

وانتقد القنصل السعودي الشائعات المنتشرة حول احتجاز المواطن السعودي داخل القنصلية قائلا "نأسف لبعض التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأتراك الذين يصرون على أن خاشقجي لا يزال داخل القنصلية .. فهم لم يقدموا دليلا حقيقيا".
القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور
القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور
القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور
القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور
القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور
القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور
القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

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