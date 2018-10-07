وزير التعليم معلقا على تأخر تسليم الكتب: هناك متواطئين في بعض الإدارات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تعمد تأخير توزيع الكتب المدرسية الخاصة بنظام التعليم الجديد في بعض المدارس ، كشف أن هناك تواطؤ واضح من بعض العاملين في بعض الإدارات التعليمية



وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب محبي د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : أن الوزارة تتابع المدارس التي تأخرت في توزيع الكتب على الطلاب ، وسينتهي هذا الامر خلال أيام قليلة.



جدير بالذكر ان هذا التصريح جاء ردا من الوزير على ولية امر اكدت له عبر الجروب المذكور ، أن كثير جدًا من المدارس لم تستلم الكتب لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى الان ، وان اغلب من استلموا لم يتسلموا كتاب Discover

بل استلموا اكتشف باللغة العربية



واوضحت ولية الامر ان هناك معلمين اضطروا الى اللجوء الى التدريس من كتب النظام القديم الخاصة بالعام الماضي ، مشيرة الى ان هذا الوضع في بعض المدارس الخاصة والتجريبية والقومية .