ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم معلقا على تأخر تسليم الكتب: هناك متواطئين في بعض الإدارات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تعمد تأخير توزيع الكتب المدرسية الخاصة بنظام التعليم الجديد في بعض المدارس ، كشف أن هناك تواطؤ واضح من بعض العاملين في بعض الإدارات التعليمية

وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب محبي د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : أن الوزارة تتابع المدارس التي تأخرت في توزيع الكتب على الطلاب ، وسينتهي هذا الامر خلال أيام قليلة.

جدير بالذكر ان هذا التصريح جاء ردا من الوزير على ولية امر اكدت له عبر الجروب المذكور ، أن كثير جدًا من المدارس لم تستلم الكتب لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى الان ، وان اغلب من استلموا لم يتسلموا كتاب Discover
بل استلموا اكتشف باللغة العربية

واوضحت ولية الامر ان هناك معلمين اضطروا الى اللجوء الى التدريس من كتب النظام القديم الخاصة بالعام الماضي ، مشيرة الى ان هذا الوضع في بعض المدارس الخاصة والتجريبية والقومية .

ترشيحاتنا

ليفربول يخطط لفض شراكة الصدارة مع مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الرجاء البيضاوي يوقف هدافه لسوء السلوك

حكم الشرع في التسويق الشبكي

الجارالله: لهذه الأسباب مصر على الطريق الصحيح

محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو

تظاهرات أمام المحكمة العليا ضد تعيين كافانو بعد الاتهامات الجنسية.. صور

عضو زراعة النواب يكشف 3 مطالب للصيادين بقانون الصيد الجديد

ننشر برنامج الاستثمار لتمويل 30 مشروعا تعليميا بـ1.8 مليار دولار

الملك سلمان مقاتلا في حرب الوديعة.. صورة نادرة

الأرصاد تقدم نصائح للسائقين للتعامل مع الشبورة

صحيفة قبرصية: اكتشافات غاز جديدة في مصر تقلب الطاولة.. و2019 عام الانطلاق

السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بأسوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟