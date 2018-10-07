تفاصيل مقتل إسرائيليين في إطلاق نار شمالي الضفة

قتل إسرائيليان وأصيب ثالث، في حادث إطلاق نار، اليوم الأحد، بالمنطقة الصناعية بركان شمال الضفة الغربية، بحسب "سكاي نيوز".



وأفادت مصادر في شرطة الاحتلال الإسرائيلية بأن منفذ الهجوم شاب من مدينة قلقيلية يبلغ 21 عاما،لافتة إلى أنه فر هاربا وجار البحث عنه.



وأضافت أن "أطلق الشاب النار على مجموعة من الإسرائيليين داخل مستوطنة بركان المقامة على أراضي سلفيت، مما أدى إلى مقتل اثنين من المستوطنين وتعرض ثالث لإصابة جعلته في حالة حرجة".



وذكرت صحف عبرية أن القتيلين رجل وامرأة، مشيرة إلى أن إصابة الثالث خطيرة، وأضافت أن قوات جيش الاحتلال تقوم بعمليات تمشيط ومطاردة لمنفذ عملية إطلاق النار.