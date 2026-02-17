القبض على المتهمين بالتعدى على طالب بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء داخل أحد المحال التجارية وإحداث تلفيات به بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 فبراير الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة حدوث مشاجرة بين طالب "مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيسر" ، مالك محل، و4 عاطلين “أحدهم له معلومات جنائية” جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة (ثان المنتزه، أول العامرية) وذلك بسبب خلافات سابقة بين أحد الأشخاص من الطرف الثانى والطالب قام على إثرها بالإستعانة بالآخرين والتعدى عليه داخل المحل بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها وتلفيات بالمحل.

وتم ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء “المستخدمين فى التعدى”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.