ليفربول يستضيف المان سيتي في مواجهة قوية على قمة الدوري الإنجليزي.. اليوم

يدخل فريق ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصرى محمد صلاح فى مواجهة قوية عندما يستضيف مانشستر سيتى اليوم بملعب الأنفيلد فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإنجليزى لموسم 2018/2019.



ويسعى ليفربول إلى مواصلة عروضه الجيدة للغاية هذا الموسم فى الدورى الإنجليزى بعد أن نجح فى الفوز بـ6 مباريات فضلا عن تعادله فى مباراة واحدة فقط، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمان سيتى الذى يسير بخطى ثابتة فى المسابقة الأقوى فى العالم تحت قيادة مدربه الإسبانى بيب جوارديولا.



ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 19 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول صاحب الوصافة.

