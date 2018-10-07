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أخبار العالم

نتنياهو يعلن عقد اجتماع مع بوتين قريبا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:09 ص
بوتين ونتنياهو
بوتين ونتنياهو
رويترز
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، لبحث مواصلة التنسيق الأمني بشأن سوريا.

وأدلى نتنياهو بتلك التصريحات خلال اجتماع للحكومة ولم يذكر موعدا محددا للقاء.

وأعلنت موسكو، الثلاثاء، تزويد الدفاعات الجوية السورية بالنظام الصاروخي إس-300 بعدما اتهمت إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن تحطم طائرة تجسس روسية بنيران القوات السورية التي كانت تطلق النار على طائرات إسرائيلية الشهر الماضي.

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