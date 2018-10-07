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الفيروسات الكبدية: 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق المبادرة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:38 م
أرشيفية
أرشيفية
كريـم الـخـطيب
قال يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تعقد مؤتمر صحفي بشكل يومي تعلن من خلاله نتائج ما وصلت إليه الحملة الخاصة بفيروس سي.

وأضاف «الشاذلي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق مبادرة فيروس سي، مشيرا إلى أنه زيادة أعداد وحدات الثابتة 1450 وحدة بالإضافة الي المتنقلة.

أشار عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أن المواطنين المصريين أصبح لديهم وعي والسعي لمكافحة فيروس سي وأكبر دليل على هذا الإقبال التصاعدي، موضحا أنه مراكز اللجنة القومية تجري اختبارات للمواطنين للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.

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