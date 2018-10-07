سماح أنور تبدأ تصوير فيلم استدعاء ولي أمر عمرو

تبدأ الفنانة سماح أنور تصوير دورها في فيلم " استدعاء ولي أمر عمرو " وهو الاسم المؤقت للفيلم الذي يلعب بطولته، حورية فرغلي ومحمد رجب.
وتجسد " سماح " دور ناظرة لإحدى المدارس الخاصة ، وهو دور كوميدي .
فيلم "استدعاء ولي عمرو" من بطولة حورية فرغلي، محمد رجب، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج علي رجب.
وتجسد " سماح " دور ناظرة لإحدى المدارس الخاصة ، وهو دور كوميدي .
فيلم "استدعاء ولي عمرو" من بطولة حورية فرغلي، محمد رجب، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج علي رجب.