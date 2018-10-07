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فن

سماح أنور تبدأ تصوير فيلم استدعاء ولي أمر عمرو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:06 م
صدى البلد
شيري نبيل
تبدأ الفنانة سماح أنور تصوير دورها في فيلم " استدعاء ولي أمر عمرو " وهو الاسم المؤقت للفيلم الذي يلعب بطولته، حورية فرغلي ومحمد رجب.

وتجسد " سماح " دور ناظرة لإحدى المدارس الخاصة ، وهو دور كوميدي .

فيلم "استدعاء ولي عمرو" من بطولة حورية فرغلي، محمد رجب، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج علي رجب.

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