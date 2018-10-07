ملخص لمسات محمد صلاح ومحرز في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو

شهدت مباراة فريق ليفربول ومانشستر سيتي تألق الثنائى العربي محمد صلاح ورياض محرز فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الأنفيلد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإنجليزى.



وتعادل الفريقان سلبيا ليرتفع رصيد كل منهما إلى 20 نقطة ويواصل مان سيتى بقيادة جوارديولا صدارة البريميرليج بفارق الأهداف.



وأهدر صلاح فى الشوط الأول هدفين وتألق فى الربع ساعة الأولى، ومرر العديد من الكرات إلى زملائه، فيما ساهم رياض محرز فى تشكيل خطورة على دفاعات الريدز على مدار مجريات اللقاء.



وحصل سانى لاعب السيتى فى الدقيقة 84 على ركلة جزاء عقب تعرضه إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء سددها رياض محرز أعلى العارضة وأهدر فرصة تسجيل هدف التقدم.



