الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي.. فيديو

كشف محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عن تجهيز مكافأة مادية كبيرة تليق بلاعبي فريقه بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3.



وقال "مصيلحي" في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "هناك مكافأة طبيعية حسب اللائحة للاعبين".



وأضاف: "ستكون هناك مكافأة إجادة ولكن بعد الرجوع لمجلس الإدارة".