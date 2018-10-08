ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عن تجهيز مكافأة مادية كبيرة تليق بلاعبي فريقه بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3.

وقال "مصيلحي" في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "هناك مكافأة طبيعية حسب اللائحة للاعبين".

وأضاف: "ستكون هناك مكافأة إجادة ولكن بعد الرجوع لمجلس الإدارة".

ترشيحاتنا

الطلاب طردوا البنات من الفصل ورقصوا على أغنية عنبة.. مدرسة المتفوقين بالغردقة تحولت إلى قاعة رقص

أمين الفتوى: يجوز للزوجة مقاطعة السلايف وأعمام أبنائها بشرط واحد ..فيديو

ليفربول ومانشستر سيتي .. إعصار هجومي للريدز وصلاح يهدر هدفين بعد 20 دقيقة

صور وفيديوهات مروعة من سيول شمال إيران

مفاجأة فى تشكيل الأهلى قبل مواجهة الاتحاد الليلة

فضيحة جديدة لقناة الجزيرة القطرية في واقعة اختفاء جمال خاشقجي.. صور

خبير: تصريحات وزير المالية حول دعم الدولة للبترول غير دقيقة

غبي منه فيه.. تقدم لسفارة أجنبية بدعوة مزورة للحصول على فرصة سفر

دياب ينشر صور زفافه: أنا اتجوزت يا جماعة أه والله

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ملكة جمال مصر توجه رسالة لرواد فيس بوك: لا ألتفت لآراء الآخرين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

رضا شحاتة يوضح شروط التعاقد مع اللاعبين الجدد في الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: لا يوجد فريق ضامن الفوز.. وخسارة الأهلي دليل.. فيديو
الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي.. فيديو
مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو
خالد قمر: أنا محظوظ على الأهلي.. ونفسي أكون هداف الدوري ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟