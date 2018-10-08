10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

أثارت المذيعة ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" جدلا كبيرا بين مواقع رواد التواصل الإجتماعي تاركة بعض الفنانين معلقين عليها بالانتقاد الحاد ، وذلك بعد ظهورها بفستان مكشوف الصدر، خلال حوارها مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن الذكرى الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر في حفل الشبكة الإعلامية بشرم الشيخ.



ظهرت ياسمين فى العديد من الإطلالات على الشاشة أثناء عرض البرنامج وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي صورها بأكثر من إطلالة حازت إعجاب البعض والبعض الأخر عبر عن عدم إعجابه.



حرصت ياسمين على ارتداء جميل الألوان منها الأسود المكشوف من على الأكتاف والأصفر ذات الكرانيش والفساتين المينى جيب فوق الركبة.

