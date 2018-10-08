ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الهند تنقذ إيران وتستعد لشراء النفط منها

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أعلن وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، أن شركتين هنديتين طلبتا شراء الخام الإيراني في نوفمبر، مضيفا أن الهند لا تعلم بعد إن كانت ستحصل على استثناء من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

كانت رويترز نشرت يوم الجمعة الماضي نقلا عن مصدرين بالقطاع أن الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ستشتري تسعة ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر المقبل.

وقال برادان، إن الهند تناقش خياراتها لشراء النفط الإيراني مع جميع السلطات.

تدخل العقوبات الأمريكية على مشتريات النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر.

ترشيحاتنا

برلماني يتقدم بتعديل حول قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

غلق 3 صيدليات وضبط كمية أدوية فاسدة في حملة لصحة الشرقية..صور

توحيد مجدي يروي قصة استشهاد شقيق الرئيس السادات في حرب أكتوبر.. فيديو

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

حماية المستهلك يطلق مبادرة اليوم المفتوح لتوعية المواطنين بحقوقهم

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

وزيرة الصحة تتابع تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بالإسكندرية

كارثة تهدد العالم بسبب أعقاب السيجارة

آخر مباراة بين أندرتيكر وتريبل إتش والنتيجة مفاجأة.. فيديو وصور

الإسكان: جار الاستعلام عن 6000 حاجز لشقق الإعلان الثامن بمايو

الإفتاء توصي بالإكثار من العمل الصالح للفوز بنعمة لا تقدر بثمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

أزمة في بلغاريا بعد العثور على جثة صحفية مخنوقة بعد اغتصابها.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو
أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟