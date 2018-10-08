الهند تنقذ إيران وتستعد لشراء النفط منها

أعلن وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، أن شركتين هنديتين طلبتا شراء الخام الإيراني في نوفمبر، مضيفا أن الهند لا تعلم بعد إن كانت ستحصل على استثناء من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.



كانت رويترز نشرت يوم الجمعة الماضي نقلا عن مصدرين بالقطاع أن الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ستشتري تسعة ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر المقبل.



وقال برادان، إن الهند تناقش خياراتها لشراء النفط الإيراني مع جميع السلطات.



تدخل العقوبات الأمريكية على مشتريات النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر.