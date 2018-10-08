الزملوط يكشف السبب الرئيسي لحريق الراشدة بالوادى الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن السبب الرئيسي في حريق الراشدة هو قيام المواطنين بالقرية بحرق المخلفات الزراعية داخل حقول النخيل خلال هذه الأيام بعد الانتهاء من موسم جمع محصول البلح.



وأشار الزملوط فى تصريح له ، ان محافظة الوادي الجديد تشهد خلال هذه الأيام قيام المزارعين بتقليم النخيل والعمل على نظافته استعدادا للموسم القادم ، لافتا أن اغلب المزارعين بدلا من أن ينقلوا المخلفات الزراعية الى وحدات الفرم ومصانع تصنيع الكومبوست (السماد العضوي ) ، يلجأون لحرقها داخل الحقول بطريقة غير آمنة تحت أشجار النخيل العالية ، مما يؤدى إلى وقوع الكوارث فى حال فشلوا فى السيطرة عليها وهذا ما حدث في حريق الراشدة.



وأضاف الزملوط أن الرياح ساهمت بشكل كبير في انتشار حريق الراشدة خاصة ان القرية محاطة بمزارع النخيل بـزاوية 360 درجة، لافتا ان 90 % من هذا النخيل غير مثمر وجاف لذلك نشبت النيران فيه بسرعة كبيرة.