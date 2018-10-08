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رياضة

وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
ريهام بكير - عدسة : أحمد رمضان
وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء ، في مجال تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، واطلاق المبادرات الشبابية لبناء الشخصية المصرية برنامج قيم وحياة – المرحلة الثالثة، وذلك اليوم الاثنين ، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

حضر توقيع بروتوكول التعاون الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومفتى الجمهورية السابق، الدكتور محمد رفاعي رئيس مؤسسة أجيال مصر، الدكتورة أمل جمال – رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الدكتور يوسف ورداني – مساعد الوزير لبناء القدرات الشبابية، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "إنني سعيد بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، واليوم من خلال هذا المثلث الوطني سنعمل على تنمية الشباب المصري وبناء قدراته تماشيًا مع استراتيجية الرئيس السيسي لبناء الانسان المصري".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "إن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالارتقاء بكافة مقومات الأنشطة الشبابية، ونسعى دومًا لتأهيل الشباب ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة مصر".

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تستهدف النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي للنشء والشباب من خلال الاهتمام بالأنشطة المختلفة وتنظيم استثمار أوقات الفراغ، بما فيه خدمة الفرد والمجتمع.

من جانبه،قال الدكتور على جمعة:"إن مهمة مؤسسة مصر الخير الأساسية المشاركة في بناء الإنسان وخدمته، وأن المؤسسة تهدف إلى خدمة تطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر وذلك من خلال العمل في قطاعات التنمية المختلفة".

وأشار الدكتور "جمعة" إلى التعاون البناء بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر في تنمية المجتمع، مبينًا أن بروتوكول اليوم يستهدف ضخ مفاهيم وهمة جديدة لمشروع قيم وحياة.

فيما قال الدكتور محمد رفاعي:"إن الشباب هم أساس نهضة المجتمعات، وتهدف سياسة عمل مؤسسة أجيال مصر إلى تمكين الشباب وأفراد المجتمع بتوفير فرص حقيقة لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم ليصبحوا فاعلين بمجتمعاتهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ".

ونوه "رفاعي" إلى أن مشروع قيم وحياة تم تنفيذه في مرحلته الأولى في 5 محافظات والثانية في 8 محافظات والثالثة في 27 محافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، لافتًا إلى تنفيذ المشروع في 27 محافظة تم التركيز على 11 قيمة وهي مجموعة القيم الإنسانية التي ترتبط بتنمية الانسان.
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور
وزارة الشباب توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير وأجيال مصر..صور

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