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رياضة

أحمد ناجي يوجه رسالة لجماهير مصر قبل مباراة المنتخب أمام سوزيلاندا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري رسالة لـ الجماهير المصريه قبل مباراة سوزيلاندا الجمعه المقبله باستاد السلام حيث طالبهم بمساندة و دعم الفريق وملء الاستاد بأكمله.

واكد ناجي في مداخله هاتفيه لبرنامج " وان تو " مع سيف زاهر عبر اثير " اون سبورت اف ام " ان مباراة المنتخب هامه و لا يجب التعامل باستهانة مع الفريق المنافس خاصة و انه منتخب منظم و قوي.

وتابع ان الدوري الممتاز به اكثر من 8 حراس مرمى مستواهم مميز و يقتربون بشده من الانضمام للمنتخب اهمهم عامر عامر و أحمد عادل خاصة و ان متوسط اعمارهم جيد و مناسب للمنتخب.

واكمل ان مركز حراسة المرمى بالمنتخب مطمئن للغاية.

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