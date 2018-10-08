أحمد ناجي يوجه رسالة لجماهير مصر قبل مباراة المنتخب أمام سوزيلاندا

وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري رسالة لـ الجماهير المصريه قبل مباراة سوزيلاندا الجمعه المقبله باستاد السلام حيث طالبهم بمساندة و دعم الفريق وملء الاستاد بأكمله.



واكد ناجي في مداخله هاتفيه لبرنامج " وان تو " مع سيف زاهر عبر اثير " اون سبورت اف ام " ان مباراة المنتخب هامه و لا يجب التعامل باستهانة مع الفريق المنافس خاصة و انه منتخب منظم و قوي.



وتابع ان الدوري الممتاز به اكثر من 8 حراس مرمى مستواهم مميز و يقتربون بشده من الانضمام للمنتخب اهمهم عامر عامر و أحمد عادل خاصة و ان متوسط اعمارهم جيد و مناسب للمنتخب.



واكمل ان مركز حراسة المرمى بالمنتخب مطمئن للغاية.

