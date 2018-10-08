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أخبار البلد

أبوسعدة: مصر بحاجة لتدابير جديدة غير الحبس الاحتياطي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:16 م
صدى البلد
أماني نوار
قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن تبني لجنة حقوق الإنسان تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة جدا.

وأضاف أبو سعدة" لصدى البلد" أن الحبس الاحتياطي فقط يعتبر حماية للتحقيقات والحفاظ على الأدلة من العبث  أو التأثير على الشهود وفى نفس الوقت لدينا قاعدة إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة وهو ما نطلق عليه قرينة البراءة. 

وأوضح أبو سعدة أنه كان يجب أن نأخذ تدابير غير الحبس الاحتياطي وأن تكون وجوبية مثل الضمان المالي والضمان الشخصي والمنع من السفر .

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تنوي مناقشة قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة .

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