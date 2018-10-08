الفيصلي السعودي يقرر إقالة مدربه الروماني

أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إقالة الروماني ميرشيا ريدنك مدرب الفريق الأول، بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق والأداء غير المرضي لمحبي وجماهير الفيصلي.



وقال نادي الفيصلي عبر بيان صحفي إن قرار الاقالة تم بعد الإجتماع مع اللجنة الفنية وعددا من اللاعبين، لافتا إلى أن اللجنة الفنية عقدت عدة اجتماعات مع المدرب الروماني لمناقشته حول بعض قناعاته وطريقة إدارته الفنية رغبة في تحسين النتائج.



وأكد نادي الفيصلي في بيانه أن الإعلان عن المدرب الجديد سيتم خلال الساعات المقبلة.



وتعتبر إقالة المدرب الروماني هي الثانية في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد إقالة الارجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد بعد الجولة الثانية.