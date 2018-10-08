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اقتصاد

جمارك الغردقة تحبط عبوات قسطرة قلب بـ500 ألف جنيه

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة سعيد كامل، محاولة 45 قسطرة للقلب بقيمة نصف مليون جنيه، كانت مخبأة بين طيات ملابس راكب قادم علي خطوط طيران نسمة الواردة من مطار كولن الألماني.

تم تشكيل لجنة فنية من (جابر موسى، رامى مروان، راضى مجدى، محمود صبرى،نبيل شهاب) وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار الدكتور محمد حسن عنان، مدير عام الجمرك الغردقة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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